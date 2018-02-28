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28 февраля 2018
16:40  28 февраля 2018 10

Лавров заявил, что США готовят Европу к ядерной атаке на Россию

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, лавров сергей
Лавров назвал агрессивной позицией стратегию ВашингтонаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Военные США готовят коллег в Европе к использованию ядерного оружия против России, тем самым проявляя агрессивную позицию. Вашингтон создает и развертывает так называемые маломощные заряды. Об этом на Конференции по разоружению заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он отметил, что неядерные члены НАТО грубо нарушают договор о нераспространении, участвуя «в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и освоении соответствующих навыков». «Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», — цитирует министра «Говорит Москва».

«URA.RU» сообщало, что США готовы потратить более шести миллиардов долларов на поддержание мира и безопасности в Европе путем усиления присутствия там американской армии. Ранее Пентагон опубликовал новую американскую ядерную доктрину. В ней сказано, что Россия, Китай и КНДР представляют угрозу для США и их союзников и могут нанести опережающий ядерный удар, писала «Национальная служба новостей». В Госдуме РФ заявили, что вероятность ядерного удара Штатов у российских границ минимальна, так как американские союзники находятся слишком близко к России, передавало «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
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