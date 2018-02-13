США потратят больше 6 млрд долларов на «сдерживание» России

04:01 13 февраля 2018 0

Проект направлен на рассмотрение Конгресса США Фото: depositphotos.com © URA.RU

В бюджет США на 2019 год включены расходы на поддержание мира и безопасности в Европе. В частности, пентагон запрашивает более 6,3 миллиардов долларов на проект, который призван сдерживать Россию путем усиления присутствия американской армии в Европе.

Также, как пишет RT, «Европейская инициатива сдерживания» предусматривает подготовку союзников по НАТО, включая страны Восточной Европы, а также усовершенствование военного оборудования. В бюджетный план входит переброска в Европу 40 танков Abrams на 455 миллионов долларов, 61 ракеты прямого попадания PAC-3 MSE (260 миллионов долларов), 61 боевой машины пехоты M2 Bradley (205 миллионов долларов), 66 многоцелевых бронетранспортеров (230 миллионов долларов), а также ракет HIMARS (171 миллион долларов). В какие именно европейские страны планируется отправить технику, пока неизвестно.

Кроме того, на обеспечение защиты территориальной целостности Украины американцы собираются выделить больше 250 миллионов долларов. Проект находится на рассмотрении у Конгресса США, но, как показывает практика, в последние годы на Капитолийском холме практически любые замыслы, связанные с военным противостоянием России, пользуются поддержкой, передает ТАСС.