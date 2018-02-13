{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Всех вице-губернаторов Урала вызвали в Москву. Спросят: почему Екатеринбург «сливает» важный проект 18 марта
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,02
Динамика за 2 недели
Евро 71,25
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 февраля 2018
12 февраля 2018
04:01  13 февраля 2018 0

США потратят больше 6 млрд долларов на «сдерживание» России

США, комета,метеор,сирия, американский флаг, флаг сша, военная одежда, эмблема сша
Проект направлен на рассмотрение Конгресса СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

В бюджет США на 2019 год включены расходы на поддержание мира и безопасности в Европе. В частности, пентагон запрашивает более 6,3 миллиардов долларов на проект, который призван сдерживать Россию путем усиления присутствия американской армии в Европе.

Также, как пишет RT, «Европейская инициатива сдерживания» предусматривает подготовку союзников по НАТО, включая страны Восточной Европы, а также усовершенствование военного оборудования. В бюджетный план входит переброска в Европу 40 танков Abrams на 455 миллионов долларов, 61 ракеты прямого попадания PAC-3 MSE (260 миллионов долларов), 61 боевой машины пехоты M2 Bradley (205 миллионов долларов), 66 многоцелевых бронетранспортеров (230 миллионов долларов), а также ракет HIMARS (171 миллион долларов). В какие именно европейские страны планируется отправить технику, пока неизвестно.

Кроме того, на обеспечение защиты территориальной целостности Украины американцы собираются выделить больше 250 миллионов долларов. Проект находится на рассмотрении у Конгресса США, но, как показывает практика, в последние годы на Капитолийском холме практически любые замыслы, связанные с военным противостоянием России, пользуются поддержкой, передает ТАСС.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров