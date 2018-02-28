Жители Кургана обеспокоены состоянием отделения Курганской поликлиники №2 по улице Гагарина, 7 в Восточном районе города. По их словам, в подвале медучреждения стоит вода, а в самом помещении роятся стаи насекомых.
Один из пациентов по имени Владимир сообщил «URA.RU», что наблюдает неудовлетворительные условия в поликлинике уже несколько лет. «Полный подвал горячей воды и канализации. Окна все текут, запотевшие, в кабинетах вонь. Пол возле процедурного вздуло. Там, где должна быть чистота, рой комаров. Похоже, до малярии недалеко», — пожаловался он.
Главный врач Курганской поликлиники №2 Юрий Александров подтвердил нашему агентству наличие проблемы. Он уточнил, что с момента реорганизации медучреждения 1 марта 2017 года в ответственные ведомства, в том числе в управляющую компанию, было направлено порядка 27 писем с просьбой ее решить. Более подробные комментарии собеседник пообещал предоставить в ответ на официальный запрос. В управлении Роспотребнадзора по Курганской области «URA.RU» также попросили направить письменный запрос, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.
Ранее курганцы сообщили, что в городской детской поликлинике не хватает врачей.