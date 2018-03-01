09:12 01 марта 2018 0

Павел Грудинин заявил, что больше не будет участвовать в дебатах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидат в президенты России Павел Грудинин покинул студию «Первого канала» во время предвыборных дебатов. Он заявил, что больше не намерен в них участвовать.

«То, что происходит — это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником», — цитирует Грудинина портал RT. По его словам, такие дебаты «не имеют права на жизнь». «И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут, — не объяснить никому…», — возмутился Грудинин и ушел из телестудии, отказавшись продолжать дискуссию.

Дебаты кандидатов в президенты России начались 27 февраля, напоминает «Федеральное агентство новостей». Некоторые из них уже отличились довольно эмоциональными моментами. Так, накануне Ксения Собчак облила водой Владимира Жириновского за нецензурную брань в ее адрес. Что же касается Грудинина, то он едва ли способен к такой форме отстаивания своей позиции и прямому столкновению с соперниками, считает политолог Игорь Рябов. «Думаю, он будет проигрывать в ходе всех дебатов. Сила Грудинина в незаметности, в роли черной кошки в темной комнате — чем меньше люди о нем знают, тем ему выгоднее», — приводит слова Рябова портал Newinform.com.