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01 марта 2018
28 февраля 2018
09:12  01 марта 2018 0

«Это базар!» Грудинин сбежал из студии во время теледебатов. ВИДЕО

Пресс-конференция, по избирательной кампании кандидата в президенты России Павла Грудинина. Екатеринбург, грудинин павел
Павел Грудинин заявил, что больше не будет участвовать в дебатахФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Кандидат в президенты России Павел Грудинин покинул студию «Первого канала» во время предвыборных дебатов. Он заявил, что больше не намерен в них участвовать.

«То, что происходит — это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником», — цитирует Грудинина портал RT. По его словам, такие дебаты «не имеют права на жизнь». «И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут, — не объяснить никому…», — возмутился Грудинин и ушел из телестудии, отказавшись продолжать дискуссию.

Дебаты кандидатов в президенты России начались 27 февраля, напоминает «Федеральное агентство новостей». Некоторые из них уже отличились довольно эмоциональными моментами. Так, накануне Ксения Собчак облила водой Владимира Жириновского за нецензурную брань в ее адрес. Что же касается Грудинина, то он едва ли способен к такой форме отстаивания своей позиции и прямому столкновению с соперниками, считает политолог Игорь Рябов. «Думаю, он будет проигрывать в ходе всех дебатов. Сила Грудинина в незаметности, в роли черной кошки в темной комнате — чем меньше люди о нем знают, тем ему выгоднее», — приводит слова Рябова портал Newinform.com.

Дарья Корчак
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