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01 марта 2018
15:30  01 марта 2018 8

Путин: пенсии в России должны расти быстрее инфляции

Послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Москва, путин владимир
О пенсионерах необходимо позаботиться, высказался ПутинФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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Президент России Владимир Путин высказался о необходимости постоянной индексации пенсий выше уровня инфляции, чтобы обеспечить старшему поколению «достойную жизнь». Такое заявление он сделал в ходе выступления перед Федеральным собранием.

«Мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции», — приводил слова главы государства RT. Путин также высказался о том, что нужно стремиться к сокращению разрыва между размером пенсии и заработной платой, которую получал человек перед выходом на пенсию, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в Министерстве труда и соцзащиты РФ сообщили о планах на индексацию пенсий на 2,9% с 1 апреля. Как писало «URA.RU», средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей.

Ранее «URA.RU» запустило онлайн-трансляцию выступления президента перед Федеральным Собранием. Агентство опубликовало список главных уральских политиков, которые приехали в Москву, чтобы из первых уст услышать о стратегии развития страны.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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