Путин: пенсии в России должны расти быстрее инфляции

Президент России Владимир Путин высказался о необходимости постоянной индексации пенсий выше уровня инфляции, чтобы обеспечить старшему поколению «достойную жизнь». Такое заявление он сделал в ходе выступления перед Федеральным собранием.
«Мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции», — приводил слова главы государства RT. Путин также высказался о том, что нужно стремиться к сокращению разрыва между размером пенсии и заработной платой, которую получал человек перед выходом на пенсию, передает «Федеральное агентство новостей».
Ранее в Министерстве труда и соцзащиты РФ сообщили о планах на индексацию пенсий на 2,9% с 1 апреля. Как писало «URA.RU», средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей.
Ранее «URA.RU» запустило онлайн-трансляцию выступления президента перед Федеральным Собранием. Агентство опубликовало список главных уральских политиков, которые приехали в Москву, чтобы из первых уст услышать о стратегии развития страны.