Минтруд предложил повысить пенсии россиянам в День дурака

15:43 20 февраля 2018 7

Социальные пенсии проиндексируют на 2,9% Фото: pixabay.com

Министерство труда и соцзащиты РФ собирается проиндексировать социальные пенсии на 2,9% с 1 апреля. Об этом говорится в проекте правительственного постановления, разработанного ведомством.

Индексация пенсий коснется 3,9 млн российских пенсионеров, отмечает «Федеральное агентство новостей». Средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и составит 9062 рубля. Пенсия для детей-инвалидов вырастет на 378 рублей — до 13410 рублей, а для инвалидов с детства I группы на 382 рубля и достигнет 13556 рублей. Всего в 2018 году государство потратит на индексацию соцпенсий 9,6 млрд рублей, пишет портал «Nation News».

Ранее «URA.RU» сообщало, что глава пенсионного фонда России Антон Дроздов пообещал повышение пенсий до 25 тысяч рублей к 2030 году. При этом в ближайшие три года пенсии могут вырасти до 15,5 тысяч.