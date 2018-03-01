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01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Пермского края
18:04  01 марта 2018 1

Мэра Кудымкара обвинили в давлении на избирателей: «После выборов посмотрим, какая улица проголосовала меньше»

Выборы губернатора Тюменской области. Нижневартовск., урна для голосования, выборы, избиратель
Градоначальника фактически обвинили в стремлении обеспечить высокую явку на выборах президентаФото: Александр Елизаров © URA.RU

На севере Прикамья мэр оказался под ударом в связи с приближающимися выборами президента. Градоначальника обвинили в давлении на жителей с целью повышения явки.

Иван Мехоношин получил очередной «подарок» от журналистов
Фото с сайта города Кудымкара

Газета «Парма-Новости» опубликовала анонимное обращение якобы сотрудника теплосетей Кудымкара. Автор утверждает, что на предприятие приходил глава города Иван Мехоношин и потребовал, чтобы весь коллектив «дружно и весело» шел на выборы президента, которые состоятся 18 марта.

«После выборов мы посмотрим, какой микрорайон города, какая улица меньше всех проголосовала (жители микрорайона, улицы) и больше всех — и на следующих год ремонтировать, благоустраивать, очищать от снега и т. п. будем именно те микрорайоны, улицы, где была самая высокая явка избирателей на выборы», — в письме приведена цитата, приписываемая Мехоношину. Также утверждается, что руководство теплосетей получило указание составить список работников для получения открепительных удостоверений. Издание утверждает, что мэр устроил подобное и на Кудымкарском водоканале.

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Сам Иван Мехоношин в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметил, что благоустройство отдельных улиц никак не может зависеть от явки на выборах — в анонимном письме изложена абсолютная неправда, противоречащая здравому смыслу. При этом градоначальник не скрывает, что провел уже множество встреч, на которых рассказывал о проделанной работе. В мероприятиях участвует и представитель территориальной избирательной комиссии, который озвучивает общую информацию о грядущих выборах.

«Призыв прийти на выборы — это не давление. Как мы можем заставлять кого-то идти голосовать? Ничего подобного не происходит. И есть множество свидетелей того, как проходят встречи», — однозначно ответил мэр.

В пресс-службе администрации города также сообщили, что информацию, опубликованную газетой «Парма-Новости», полностью опроверг и профсоюз работников теплосетей.

Источник, близкий к властям региона, отмечает, что «Парма-Новости» является явно оппозиционным изданием по отношению к Ивану Мехоношину. «Слова и действия мэра можно по-разному интерпретировать. Безусловно, все будут рады высокой явке на президентских выборах. Но все же никто не ставил задач всеми средствами затаскивать людей на избирательные участки», — добавил собеседник.

Стефан Савелли
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