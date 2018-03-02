Путин обвинил США в развязывании новой гонки вооружений

07:34 02 марта 2018 1

Президент России считает, что разговоры о новой холодной войне беспочвенны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение руководства США о выходе из договора по противоракетной обороне (ПРО) привело к новой гонке вооружений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

«Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО», — цитирует президента России телеканал RT. В ходе беседы Путин подчеркнул, что разговоры о начале новой холодной войны раздуваются западными пропагандистами и не имеют ничего общего с реальным положением дел.



Напомним, что во время оглашения послания федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новом ракетном комплексе «Сармат» — тяжелой межконтинентальной баллистической ракете с практически неограниченной дальностью. В настоящее время уже началась активная фаза испытаний нового продукта российского военно-промышленного комплекса, сообщает «Федеральное агентство новостей». Помимо «Сармата» собравшиеся узнали об испытаниях комплекса с планирующим крылатым боком «Авангард», гиперзвукового оружия «Кинжал», а также о разработке подводного беспилотника, который способен передвигаться в условиях большой глубины, уточняет Newsinform.com.

Речь российского президента стала предметом для обсуждения в главных западных СМИ. В частности, немецкое издание Der Spiegel озаглавило заметку «Путин вводит новое ядерное оружие», а британская The Times подчеркнула, что Россия остается в числе главных военных держав, уточняет «Национальная служба новостей».