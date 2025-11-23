Логотип РИА URA.RU
С 24 ноября наследников будут предупреждать о кредитах покойных родственников

24 ноября 2025 в 03:47
Обязанность информировать наследников о долгах закрепили за нотариусами

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 24 ноября нотариусы будут информировать наследников о долгах умерших родственников. Согласно изменениям в Основы законодательства РФ о нотариате, они должны будут проверять наличие долгов и сообщать о них тем, кто претендует на имущество усопших. Об этом пишет «Парламентская газета».

«С 24 ноября вступают в силу изменения в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Согласно им нотариусы должны будут не позднее трех рабочих дней после открытия наследственного дела направлять запрос в Центральный каталог кредитных историй и, получив ответ, сразу же информировать наследников об имеющихся долгах у их умерших родственников», — пишет издание.

Ранее наследники узнавали о долгах лишь спустя полгода, в основном из досудебных или кредиторских требований о досрочном погашении задолженности. Согласно Гражданскому кодексу, в состав наследства входят не только имущественные права умершего, но и его обязанности, в том числе по оплате просрочек по кредитам и микрозаймам.

Как ранее писало URA.RU, в России лица, получившие наследство, обязаны погашать долги умершего родственника в объеме, не превышающем стоимость унаследованного имущества. Но есть исключения. Если кредит был застрахован, то обязательства по нему переходят страховой компании.

