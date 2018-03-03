Задержан замглавы таможни Дагестана

09:05 03 марта 2018 0

Борьба с коррупцией в республике продолжается Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель главы дагестанской таможни Араз Галимов задержан, его подозревают в причастности к контрабанде через российско-азербайджанскую границу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на информированного источника.

«Сотрудники правоохранительных органов провели в доме заместителя начальника республиканской таможни Араза Галимова обыски», — сообщил собеседник агентства.

Ранее в республике были задержаны высокопоставленные члены правительства. Президент России Владимир Путин пообещал, что борьба с коррупцией в Дагестане продолжится, напоминает «Newinform».