Задержан замглавы таможни Дагестана

Борьба с коррупцией в республике продолжается
Заместитель главы дагестанской таможни Араз Галимов задержан, его подозревают в причастности к контрабанде через российско-азербайджанскую границу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на информированного источника.
«Сотрудники правоохранительных органов провели в доме заместителя начальника республиканской таможни Араза Галимова обыски», — сообщил собеседник агентства.
Ранее в республике были задержаны высокопоставленные члены правительства. Президент России Владимир Путин пообещал, что борьба с коррупцией в Дагестане продолжится, напоминает «Newinform».