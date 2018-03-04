17:09 04 марта 2018 2

Французского актера впечатлила природа севера России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Французский актер Кристофер Ламберт, который побывал в качестве почетного гостя на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, рассказал, что мечтал посетить север России и хотел бы вернуться туда снова. На кинофестиваль артист, известный по киноленте «Горец», привез отреставрированный фильм Люка Бессона «Подземка» 1985 года, в котором он сыграл одну из главных ролей.

«Это мой первый визит в Сибирь, я очень хотел тут побывать, потому что я люблю снег и влажный холод. А у людей здесь жаркое сердце. У меня очень большое желание сюда вернуться, чтобы насладиться природой, на фестивале было мало времени. Я здесь полетал на вертолете, и это была огромная удача: на небольшой высоте сверху видно больше, чем из иллюминатора самолета», — цитируют РИА «Новости» слова Ламберта.

Ранее «URA.RU» сообщало, что фестиваль кинодебютов «Дух огня» каждый год проходит в Югре на протяжении 15 лет. В этом году мероприятие состоялось в Концертно-театральном центре «Югра Классик». Темой фестиваля стала любовь в кино. Открытие события омрачилось сообщением, что арт-директор кинофестиваля Дмитрий Соловьев — погиб. Трагедия вызвала слезы у гостей, в том числе у Кристофера Ламберта.