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Главные новости Югры
17:09  04 марта 2018 2

Актер Кристофер Ламберт хочет вернуться в Ханты-Мансийск. «Люблю снег и холод!»

Церемония открытия 16го кинофестиваля
Французского актера впечатлила природа севера РоссииФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Французский актер Кристофер Ламберт, который побывал в качестве почетного гостя на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, рассказал, что мечтал посетить север России и хотел бы вернуться туда снова. На кинофестиваль артист, известный по киноленте «Горец», привез отреставрированный фильм Люка Бессона «Подземка» 1985 года, в котором он сыграл одну из главных ролей.

«Это мой первый визит в Сибирь, я очень хотел тут побывать, потому что я люблю снег и влажный холод. А у людей здесь жаркое сердце. У меня очень большое желание сюда вернуться, чтобы насладиться природой, на фестивале было мало времени. Я здесь полетал на вертолете, и это была огромная удача: на небольшой высоте сверху видно больше, чем из иллюминатора самолета», — цитируют РИА «Новости» слова Ламберта.

Ранее «URA.RU» сообщало, что фестиваль кинодебютов «Дух огня» каждый год проходит в Югре на протяжении 15 лет. В этом году мероприятие состоялось в Концертно-театральном центре «Югра Классик». Темой фестиваля стала любовь в кино. Открытие события омрачилось сообщением, что арт-директор кинофестиваля Дмитрий Соловьев — погиб. Трагедия вызвала слезы у гостей, в том числе у Кристофера Ламберта.

Иван Шестак
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