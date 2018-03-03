02:10 03 марта 2018 0

Главный руководитель проекта Сергей Соловьев потерял сына, но смог найти в себе силы и провести церемонию открытия Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Открытие главного светского события года в ХМАО — фестиваля «Дух Огня» — началось с трагедии. Руководитель проекта Сергей Соловьев сообщил, что его сын — арт-директор кинофестиваля Дмитрий Соловьев — погиб. Произошедшее вызвало слезы даже у всемирно известного актера Кристофера Ламберта. Подробности с открытия кинофестиваля в репортаже «URA.RU».

Фестиваль кинодебютов «Дух огня» ежегодно проходит в Югре уже 15 лет. В пятницу, 2 марта, в Концертно-театральном центре «Югра Классик» прошло открытие 16 фестиваля, посвящённого любви в кино. Торжественное начало мероприятия было запланировано на шесть часов вечера, однако гости проекта вместе с представителями СМИ стали собираться в холле КТЦ уже к половине шестого.

Гостей встречали аниматоры в костюме купидонов, а также волонтеры из Югорского государственного университета. Покой и порядок граждан обеспечивали сотрудники службы безопасности, а также три лейтенанта полиции и два полковника.

Красная ковровая дорожка брала свое начало с улицы и плавно переходила в центр главного холла, где одним из первых почетных гостей появился заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов, одетый в своем классическом стиле — строгий коричневый костюм.

1/5 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Другие почетные гости не спешили на церемонию открытия. Только к половине седьмого ведущий объявил о появлении народного артиста РФ Сергея Гармаша, которого встретили аплодисментами. Следом за ним в зал зашли заслуженные артисты РС ФСР Леонид Каневский и Ольга Кабо. Чуть позже в зале появились знаменитый рок-музыкант из группы «Машина времени» Евгений Маргулис, художник Сергей Цигаль, режиссер Александр Хант и актриса Екатерина Шпица. Примечательно, что в здание они заходили в верхней одежде и, не раздеваясь, проходили внутрь.

На втором этаже КТЦ гостей встречали: заместители губернатора Всеволод Кольцов и Алексей Забозлаев, которые провожали артистов в закрытую для средств массовой информации аудиторию. Минуя ковровую дорожку к ним присоединилась губернатор ХМАО Наталья Комарова в компании главного руководителем проекта Сергея Соловьева. Он выгладил расстроенным и опечаленным, но отвечал на приветствия и вопросы гостей фестиваля.

Главной интригой вечера было появления французского и американского актера Кристофера Ламберта, известного по всему миру своими ролями кинокартинах «Смертельная битва», «Горец» и «Подземка». Несмотря на обещание организаторов, гости до последнего не верили в его появление в Ханты-Мансийске.

Однако в 19:20 Кристофер Ламберт появился на ковровой дорожке, в отличии от своих российских коллег по цеху он шел по улице в костюме без верхней одежды. Актер останавливался и фотографировался с каждым желающим и охотно раздавал автографы. Появление «Горца» вызвало самый большой шквал аплодисментов внутри КТЦ. Но его общение с фанатами прервал директор югорского департамента культуры Надежда Казначеева, проводившая его в закрытую комнату к остальным гостям и губернатору. Обещанного организаторами Леонида Якубовича в Ханты-Мансийске так и не дождались.

1/12 Кристофер Ламберт делает селфи с фанатами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Чуть позже Наталья Комарова покинула комнату с артистами и направилась в большой зал театрального центра, где заняла свое место рядом с Сергеем Соловьевым. В одном ряду от губернатора сидел вице-спикер окружной думы Еремей Айпин, а справа свое место занял Кристофер Ламберт в компании своего переводчика. Также в зале был замечен депутат думы ХМАО Николай Ташланов. Прямо перед началом открытия фестиваля к губернатору подсел режиссер Александр Хант, но деталей их приватной беседы расслышать не удалось. Их разговор прервал Соловьев, который поднялся на сцену для официального открытия фестиваля.

В своей речи президент проекта сообщил, что неделю назад потерял своего сына, который был важным членом команды и арт-директором проекта. «В этом году немного нарушены традиции фестиваля. Мы сегодня решили отказаться от роскошного фестивального дефиле, от роскошных платьев на роскошных женщинах. Я приношу свои извинение, но у нас семейное горе. Ушел из жизни очень молодой человек, ему едва исполнилось 40 лет. Арт-директор и по совместительству мой сын. Мы вмести с ним инициировали этот фестиваль и делали его 16 лет. Что поделаешь, так устроена жизнь — жестко и безжалостно, но, как любят говорить — шоу должно продолжаться», — сказал Соловьев.

Весь зал встал и прощальными аплодисментами почтил память ушедшего из жизни Дмитрия Соловьева. Несмотря на трагическую ноту, церемония открытия началась. Со сцены выступили артисты труппы Соловьёва, которые были вознаграждены овациями зрителей. А в завершение церемонии почетной грамотой был награжден Кристофер Ламберт, который не смог сдержать слез. «Мне очень тяжело сейчас, я с огромным восхищением смотрю на вас, Сергей. У меня есть дочь и если бы что-то с ней случилось, я думаю, что повел бы себя так же как ты. Жизнь продолжается, но грусть меня охватывает. Ты очень мужественный человек, ты страдаешь, но не впадаешь в печаль», — со слезами заявил Ламберт

Некоторые зрители поспешили покинуть зал, а для оставшихся начался один из фильмов Люка Бессона «Подземка»