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04 марта 2018
19:02  04 марта 2018 9

На Ксению Собчак совершено нападение в Москве

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения
Инцидент произошел в МосквеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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В центре Москвы на кандидата в президенты России Ксению Собчак совершили нападение. Инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Собчак.

По предварительным данным, происшествие случилось у выхода из Петровского путевого дворца, где в тот день проходило мероприятие, темой которого был день рождения Михаила Горбачева. По данным telegram-канала, на Собчак напал личный помощник депутата Алексея Шапошникова.

С криками «Это за Жириновского» молодой человек вылил на Собчак воду и сильно толкнул. Женщина не устояла на ногах и упала. Вскоре ее охрана задержала хулигана. В настоящее время ожидается прибытие правоохранительных органов для составления протокола.

Напомним, что во время дебатов кандидатов в президенты Владимир Жириновский грубо высказывался в адрес Ксении Собчак. В результате Собчак облила Владимира Жириновского водой, а чуть позже ее юристы направили генпрокурору РФ Юрию Чайке жалобу на Владимира Жириновского.

Иван Шестак
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