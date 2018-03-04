На Ксению Собчак совершено нападение в Москве

В центре Москвы на кандидата в президенты России Ксению Собчак совершили нападение. Инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Собчак.
По предварительным данным, происшествие случилось у выхода из Петровского путевого дворца, где в тот день проходило мероприятие, темой которого был день рождения Михаила Горбачева. По данным telegram-канала, на Собчак напал личный помощник депутата Алексея Шапошникова.
С криками «Это за Жириновского» молодой человек вылил на Собчак воду и сильно толкнул. Женщина не устояла на ногах и упала. Вскоре ее охрана задержала хулигана. В настоящее время ожидается прибытие правоохранительных органов для составления протокола.
Напомним, что во время дебатов кандидатов в президенты Владимир Жириновский грубо высказывался в адрес Ксении Собчак. В результате Собчак облила Владимира Жириновского водой, а чуть позже ее юристы направили генпрокурору РФ Юрию Чайке жалобу на Владимира Жириновского.