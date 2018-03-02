Оскорбленные Жириновский и Собчак пожаловались друг на друга Чайке

21:58 02 марта 2018 0

Юристы Собчак просят завести дело на Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Юристы Ксении Собчак направили генпрокурору РФ Юрию Чайке жалобу на Владимира Жириновского, оскорбившего кандидата на дебатах 28 февраля. В штабе лидера ЛДПР заявили, что составляют встречную жалобу на телеведущую.

В заявлении генпрокурору адвокат Константин Добрынин отмечает, что Жириновский на дебатах «публично, в крайне неприличной форме» оскорбил Собчак, назвав ее «идиоткой» и «отвратительной *****». Юрист настаивает, лидер ЛДПР совершил преступление по ч. 2 ст. 5.61 «оскорбление в публичном выступлении или средствах массовой информации» и призывает завести на политика административное дело. Об этом сообщается на сайте кампании Собчак. В штабе Жириновского сообщили РБК, что намерены подать встречное заявление в Генеральную прокуратуру на Собчак. Ее политик планирует привлечь по статье «Мелкое хулиганство» за то, что она облила его водой.

Собчак плеснула водой в Жириновского на дебатах Фото: скрин с видео

Скандал произошел 28 февраля на предвыборных прениях у Владимира Соловьева. В эфире «России 1» кандидат в президенты от ЛДПР Жириновский обматерил своего оппонента Собчак, после того, как она намекнула на его преклонный возраст. Ксения в ответ плеснула в Жириновского стакан воды, чтобы «охолонуть дедушку». «Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами», — цитирует Собчак «Национальная служба новостей».

Перепалку Жириновский и Собчак продолжили на следующих теледебатах, в эфире «Первого канала». На этот раз Собчак не понравилось еще и поведение ведущего-Анатолия Кузичева. На него кандидат в президенты пожаловалась главе ЦИК Элле Памфиловой.

Напомним, выборы главы государства состоятся 18 марта. В качестве кандидатов в них участвуют Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская платформа») и Владимир Путин как самовыдвиженец.