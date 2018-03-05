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05 марта 2018
04 марта 2018
01:18  05 марта 2018 0

СМИ: Лобода ждет ребенка от солиста Rammstein

Украинская певица находится на седьмом месяце беременностиФОТО: Wikimedia Commons, Okras

Украинская певица Светлана Лобода во второй раз станет мамой. Предположительно, отцом ребенка является солист знаменитой немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Артистка находится на седьмом месяце беременности и планирует рожать в Лос-Анджелесе. У нее также есть шестилетняя дочь от хореографа и танцора Андрея Царя — с ним она рассталась в 2014-м году. Об отношениях Лободы и Линдеманна, которые начались в июле прошлого года, уже не раз писали в СМИ. Музыкант начал ухаживать за певицей на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. После этого они продолжили встречаться втайне от всех, передает Life.ru.

Как сообщает Лента.ру, сама Лобода полностью отрицает близкую связь с 57-летним солистом группы Rammstein, у которого есть две взрослые дочери. Отмечается, что последний его роман с актрисой Софией Томаллой закончился три года назад.

Тем не менее, на странице певицы в сети Instsgramm есть отдельные посты, посвященные Тиллю и его творчеству. В частности, в начале января этого года Лобода написала: «Мой дорогой Тилль! Ты один из самых талантливых и красивых людей, которых я когда-либо встречала! Я так счастлива, что мы встретились и подружились. Будь счастлив и чувствуй любовь каждую минуту!»

Александр Черноскутов
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