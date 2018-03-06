Пережить кризис без потерь не могут почти 40% россиян

Россиянам не хватает ресурсов, чтобы адаптироваться к кризису. Жителям страны недостает денег, связей и образования. К таким вывода пришли аналитики Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Исследователи опросили на тему адаптации в условиях кризиса 3000 человек в 2017 году. Оказалось, что 37% россиян за последние 2-3 года даже не пытались приспособиться к кризису. Экономический спад ударил по благосостоянию почти половины из них.
Бедность станет главным вызовом для России в ближайшие годы, считает сотрудник лаборатории исследований социального развития ИНСАП РАНХиГС Дмитрий Логинов. «Если ситуация в экономике не улучшится, их благосостояние продолжит ухудшаться, бедность — расширяться. Это, прежде всего, пожилые люди, жители сел и малых городов, люди без высшего образования, рабочие разной квалификации, рядовые работники торговли и бытового обслуживания, а также безработные», — цитируют его «Ведомости».
Всеми способами адаптироваться к кризису пытались лишь 29% россиян. Они старались больше инвестировать и сберегать, хотя из-за сложной экономической ситуации чаще приходилось, напротив, тратить накопленное и искать подработку. Только каждый десятый из опрошенных сообщил о небольшом улучшении в материальном положении. Ресурсами для выхода из кризиса назывались доходы, сбережения, в том числе второе жилье, профессиональное образование или социальные связи. Как правило, это люди моложе 45 лет, с высшим образованием, проживающие в средних и крупных городах и работающие на позициях руководителей и высококвалифицированных специалистов.
Отметим, в России с 1 февраля 2018 года официально перестал существовать Резервный фонд, напоминает «Национальная служба новостей». Аналитики отмечают, что дополнительные нефтегазовые доходы теперь будут поступать в Фонд национального благосостояния, поэтому по сути ничего тревожного не произошло.