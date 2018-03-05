Реальные доходы россиян упали на 7%

19:08 05 марта 2018 13

На статистику повлияли единовременные выплаты пенсионерам в 2017 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Реальные доходы граждан РФ в январе 2018 года в годовом выражении снизились на 7%. Об этом говорят данные Росстата.

«Реальные располагаемые денежные доходы в январе 2018 года относительно января 2017 года составили 93%», — сказано в отчете ведомства. Отмечается, что цифры показаны с учетом единовременной денежной выплаты, которую получили пенсионеры в январе 2017 года — пять тысяч рублей. Без учета этой выплаты доходы называют «сопоставимыми» с прошлогодними.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, в России порядка 25% столичного занятого населения остается полностью невидимым для налоговиков и статистиков. Экономист Никита Кричевский в разговоре с «URA.RU» пояснил, что это так называемые волонтеры, которые не оформляют свою деятельность как ИП.