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05 марта 2018
19:08  05 марта 2018 13

Реальные доходы россиян упали на 7%

Пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России. Екатеринбург, банк россии, купюра, банкнота, 2000 рублей, деньги, рубли, две тысячи рублей
На статистику повлияли единовременные выплаты пенсионерам в 2017 годуФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Реальные доходы граждан РФ в январе 2018 года в годовом выражении снизились на 7%. Об этом говорят данные Росстата.

«Реальные располагаемые денежные доходы в январе 2018 года относительно января 2017 года составили 93%», — сказано в отчете ведомства. Отмечается, что цифры показаны с учетом единовременной денежной выплаты, которую получили пенсионеры в январе 2017 года — пять тысяч рублей. Без учета этой выплаты доходы называют «сопоставимыми» с прошлогодними.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, в России порядка 25% столичного занятого населения остается полностью невидимым для налоговиков и статистиков. Экономист Никита Кричевский в разговоре с «URA.RU» пояснил, что это так называемые волонтеры, которые не оформляют свою деятельность как ИП.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
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