В Екатеринбурге монахини Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря придумали простой и дешевый способ избавления от канализационных стоков. Есть предположение, что отходы жизнедеятельности они сливают прямо в реку. В редакцию «URA.RU» обратился читатель, который сообщил об увиденном.
«Рядом с домом на улице Бисертской, 16/1 построено новое здание, принадлежащее монастырю. Сегодня трактор стоял и перекачивал канализацию в реку. На строительство такого огромного здания деньги нашли, а на вывоз отходов нет? Заботятся о чистоте нравов и наплевать на экологию. Высылаю видео», — сообщил читатель «URA.RU».
В Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуре заинтересовались этим инцидентом и пообещали провести проверку. «Обвинение совершенно необоснованное, так как монастырь пользуется общегородской системой водоснабжения и канализации. Полагаю, комментарии далее излишни», — сообщила «URA.RU» Анжела Тамбова, пресс-секретарь екатеринбургской епархии.