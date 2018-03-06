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06 марта 2018
Главные новости Свердловской области
17:53  06 марта 2018 12

Женский монастырь на Урале обвинили в сливе отходов прямо в реку. ВИДЕО

Очевидец снял на видео слив канализации в рекуФото: скриншот с видео

В Екатеринбурге монахини Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря придумали простой и дешевый способ избавления от канализационных стоков. Есть предположение, что отходы жизнедеятельности они сливают прямо в реку. В редакцию «URA.RU» обратился читатель, который сообщил об увиденном.

«Рядом с домом на улице Бисертской, 16/1 построено новое здание, принадлежащее монастырю. Сегодня трактор стоял и перекачивал канализацию в реку. На строительство такого огромного здания деньги нашли, а на вывоз отходов нет? Заботятся о чистоте нравов и наплевать на экологию. Высылаю видео», — сообщил читатель «URA.RU».

В Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуре заинтересовались этим инцидентом и пообещали провести проверку. «Обвинение совершенно необоснованное, так как монастырь пользуется общегородской системой водоснабжения и канализации. Полагаю, комментарии далее излишни», — сообщила «URA.RU» Анжела Тамбова, пресс-секретарь екатеринбургской епархии.

Александр Лукманов
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