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06 марта 2018
05 марта 2018
18:03  06 марта 2018 0

Комарова и Алекперов назначили важные переговоры. От их исхода зависит будущее «ЛУКОЙЛа» в ХМАО

Комарова Когалым, комарова, Алекперов Вагит, Алекперов Комарова
Вагит Алекперов и Наталья Комарова считаются давними бизнес-партнерамиФото: Антон Степыгин © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова запланировала встречу с президентом нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Местом деловых переговоров станет Когалым. Ориентировочно, визит губернатора и главы компании в город состоится 12 марта, однако дата не окончательная и может измениться. Об этом во вторник, 6 марта, сообщила «URA.RU» представитель пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Юлия Пономарева.

Ключевое событие встречи — подписание соглашения о социально-экономическом партнерстве компании и правительства Югры на 2018 год. В документе будет утвержден перечень объектов, который «ЛУКОЙЛ» обязуется возвести в автономном округе за свой счет. Их поименный список, а также иные детали соглашения на момент подготовки материала выяснить не удалось — документ еще дорабатывается.

Кроме того, Наталья Комарова и Вагит Алекперов встретятся с коллективом предприятия «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», а также с представителями городской общественности. По неофициальным данным, изначально Комарова и Алекперов планировали провести встречу 1 марта, однако планы сдвинулись из-за послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. В правительстве ХМАО график губернатора на следующую неделю не комментируют.

Эльдар Булатов
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