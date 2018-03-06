Губернатор ХМАО Наталья Комарова запланировала встречу с президентом нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Местом деловых переговоров станет Когалым. Ориентировочно, визит губернатора и главы компании в город состоится 12 марта, однако дата не окончательная и может измениться. Об этом во вторник, 6 марта, сообщила «URA.RU» представитель пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Юлия Пономарева.
Ключевое событие встречи — подписание соглашения о социально-экономическом партнерстве компании и правительства Югры на 2018 год. В документе будет утвержден перечень объектов, который «ЛУКОЙЛ» обязуется возвести в автономном округе за свой счет. Их поименный список, а также иные детали соглашения на момент подготовки материала выяснить не удалось — документ еще дорабатывается.
Кроме того, Наталья Комарова и Вагит Алекперов встретятся с коллективом предприятия «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», а также с представителями городской общественности. По неофициальным данным, изначально Комарова и Алекперов планировали провести встречу 1 марта, однако планы сдвинулись из-за послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. В правительстве ХМАО график губернатора на следующую неделю не комментируют.