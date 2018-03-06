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06 марта 2018
Главные новости Свердловской области
19:01  06 марта 2018 0

Энергетики обеспечат электроснабжение знакового объекта уральского города

Стела Облкоммунэнерго. Екатеринбург, облкоммунэнерго, окэнерго, стела
АО «Облкоммунэнерго» обеспечит энергией новую автостанциюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Артемовское подразделение уральской энергетической компании «Облкоммунэнерго» начало строительство сетей для энергоснабжения знакового городского объекта — новой автостанции. Договор на выполнение всех работ уже подписан, сообщили в пресс-службе предприятия.

Электроэнергия будет поступать по отдельной кабельной линии от существующей трансформаторной подстанции. Энергетики обещают, что мощности хватит для бесперебойной работы всех систем станции — освещения, вентиляции, видеонаблюдения и связи. «Нам предстоит построить четверть километра воздушной линии, и мы планируем сделать это в сжатые сроки. За месяц с небольшим должны закончить все работы и подключить объект», — отметил главный инженер Артемовского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Николай Шабунин.

Строительство непосредственно автостанции начнется в апреле. Современное двухэтажное здание со стеклянным фасадом возведут на участке в полгектара на улице Гагарина. Помимо него на территории разместится просторная площадка для автобусов и мест посадки-высадки пассажиров — по типу Южного автовокзала в Екатеринбурге.

Ксения Томашова
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