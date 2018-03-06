Энергетики обеспечат электроснабжение знакового объекта уральского города

Артемовское подразделение уральской энергетической компании «Облкоммунэнерго» начало строительство сетей для энергоснабжения знакового городского объекта — новой автостанции. Договор на выполнение всех работ уже подписан, сообщили в пресс-службе предприятия.
Электроэнергия будет поступать по отдельной кабельной линии от существующей трансформаторной подстанции. Энергетики обещают, что мощности хватит для бесперебойной работы всех систем станции — освещения, вентиляции, видеонаблюдения и связи. «Нам предстоит построить четверть километра воздушной линии, и мы планируем сделать это в сжатые сроки. За месяц с небольшим должны закончить все работы и подключить объект», — отметил главный инженер Артемовского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Николай Шабунин.
Строительство непосредственно автостанции начнется в апреле. Современное двухэтажное здание со стеклянным фасадом возведут на участке в полгектара на улице Гагарина. Помимо него на территории разместится просторная площадка для автобусов и мест посадки-высадки пассажиров — по типу Южного автовокзала в Екатеринбурге.