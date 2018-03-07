Россияне потеряют пенсионные накопления из-за лазейки в законе

08:58 07 марта 2018 0

Фонды могут не возвращать правопреемникам умерших клиентов всю сумму Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) при убытках могут не выплачивать правопреемникам всю сумму пенсионных накоплений. В законодательстве обнаружилась лазейка, для устранения которой придется переписать ряд документов.

Сейчас закон позволяет неудачно инвестирующим НПФ не возвращать правопреемникам их умерших клиентов всю сумму переведенных в этот фонд средств, рассказали в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, передает «Коммерсант». Центробанк и Минтруд согласны, что проблема существует, и обещают устранить пробел в законодательстве.

Отмечается, что негосударственные пенсионные фонды вступили в систему гарантирования прав застрахованных лиц с 2015 года, а доходность их участников фиксируется раз в пять лет. Если за это время фонд накопил убытки по счетам клиентов, то он должен возместить их за счет резерва по обязательному пенсионному страхованию или за счет собственных средств фонда.

Как писало «URA.RU», ранее президент Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, заявил о необходимости постоянной индексации пенсий, чтобы обеспечить старшему поколению «достойную жизнь». «Мы должны добиться увеличения размеров пенсий, причем выше темпов инфляции», — цитирует главу государства «Национальная служба новостей».