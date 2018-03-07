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07 марта 2018
14:02  07 марта 2018 10

Очевидцы рассказали, как пилоты уводили Ан-26 в сторону от застройки

Ан-26 потерпел крушение 6 марта в Сирии, погибли 39 военнослужащихФото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Пилот самолета Ан-26, который разбился в Сирии при заходе на посадку, старался увести машину в сторону от застройки и в итоге упал на цитрусовые плантации. Об этом рассказали очевидцы катастрофы.

Военно-транспортный самолет Ан-26 в день крушения совершал перелет с авиабазы Кувейрас близ Алеппо на авиабазу Хмеймим, сообщает «Газета.ру». При заходе на посадку его начало уводить в сторону, причем очевидцы утверждают, что пилот старался предотвратить падение борта на близлежащие постройки.

В Минобороны отметили, что в этот день погода была благоприятной, а управлял самолетом опытный летчик 1-го класса. При этом огневого воздействия по Ан-26 не было, пишет RT со ссылкой на ведомство. Бортовой самописец уже отправлен на расшифровку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ — «нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшие тяжкие последствия», точные причины катастрофы будут устанавливаться. Пока же предполагается, что всему виной техническая неисправность.

По уточненным данным, в результате крушения самолета погибли 39 военнослужащих. Среди пассажиров лайнера был генерал-майор Владимир Еремеев, сообщает портал VSE42.Ru. Как ранее сообщало «URA.RU», Еремеев был выпускником Свердловского суворовского училища, ранее также служил в Афганистане и Грузии.

Дарья Корчак
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