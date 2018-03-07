Погибший при крушении самолета в Сирии генерал учился в Екатеринбурге

Генерал-майор Владимир Еремеев, погибший при крушении российского Ан-26 в Сирии, закончил Свердловское суворовское училище в 1981 году. По имеющимся данным, Еремеев в свое время служил в том числе в Афганистане и Грузии.
Крушение Ан-26 на авиабазе Хмеймим в Сирии произошло 6 марта, все 33 пассажира, среди которых были российские офицеры, прапорщики и сержанты, погибли. В самолете также находился Владимир Еремеев, являющийся выпускником Свердловского суворовского училища, сообщает «УралИнформБюро». В 2012 году он был командующим 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады.
В 2016 году Еремееву было присвоено звание генерал-майора, отмечает портал inforesist.org со ссылкой на указ президента Владимира Путина от 12 декабря 2016 года. Как следует из книги Александра Севера «Военный спецназ России. Вежливые люди из ГРУ», Владимир Еремеев служил в Афганистане, а в конце 1980-х годов — начале 1990-х его подразделение «участвовало в восстановлении конституционного порядка» в Грузии, Азербайджане, на территории Нагорного Карабаха и Южной Осетии.
Ранее «URA.RU» сообщало о падении российского Ан-26 в Сирии — в Минобороны предполагают, что причиной могла стать техническая неисправность. Гражданских лиц на борту не было, в результате катастрофы погибли 33 человека.