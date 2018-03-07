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07 марта 2018
22:04  07 марта 2018 0

Комиссия Госдумы по этике попросила Слуцкого объяснить обвинения в домогательствах

Открытая лицензия на 28.07.2015. Леонид Слуцкий., слуцкий леонид
Слуцкому придется написать объяснительные по каждому из якобы имевших место инцидентовФото: lslutsky.ru

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики начала расследование после обвинения Леонида Слуцкого в харассменте. Депутату предстоит написать объяснительные по каждому из случаев, о которых рассказали журналистки парламентского пула, пишет телеграм-канал Mash.

После этого комиссия ГД по этике направит объяснения в Генеральную прокуратуру РФ, которая, в свою очередь, передаст их в Следственный комитет России. В случае, если показания политика не удовлетворят следователей, может пойти речь о снятии со Слуцкого депутатской неприкосновенности.

На данный момент в комиссию ГД по этике поступили лишь два заявления от журналисток, хотя с обвинениями открыто выступили три сотрудницы СМИ — русскоязычного телеканала RTVI, «Дождя„и Русской службы BBC. Отмечается при этом, что в комиссию по этике входят три женщины.

Ранее «URA.RU» сообщало, что председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева встала на защиту депутата Леонида Слуцкого. Она раскритиковала журналисток, которые якобы носят откровенные наряды, «целыми днями сидят в буфетах, а потом пишут ерунду».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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