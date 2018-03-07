{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 марта 2018
18:52  07 марта 2018 3

Депутат Госдумы обвинила в домогательствах Слуцкого журналисток «с голыми пупками». «Одевались бы поприличнее»

Открытая лицензия на 28.07.2015. Леонид Слуцкий., слуцкий леонид
Скандал с домогательствами закрутился вокруг СлуцкогоФото: lslutsky.ru

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева высказалась по поводу депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки парламентского пула обвинили в домогательствах. Она раскритиковала внешний вид и качество работы сотрудниц СМИ.

Депутат Госдумы от КПРФ в интервью «Эху Москвы» рассказала, что знает Слуцкого много лет и считает его воспитанным мужчиной, неспособным оскорбить женщину. Плетнева обвинила в излишнем внимании мужчин самих журналисток. «Хотела бы сказать, что эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками», — отметила депутат, добавив, что корреспондентки сначала «целыми днями сидят в буфетах, а потом пишут ерунду».

Также председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей поддержала слова Вячеслава Володина. Ранее спикер Госдумы предложил журналисткам сменить работу, если они опасаются домогательств, писала «Национальная служба новостей».

Ранее сразу несколько журналисток парламентского пула обвинили Слуцкого в харассменте. Признания сделали продюсер «Дождя» Дарья Жук, корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова и заместитель главного редактора международного русскоязычного телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе. Как писал «Ридус», последняя из них стала первой, кто открыто выступил с обвинениями. Сам депутат от ЛДПР подобные заявления назвал «заказухой», передавал портал VSE42.Ru.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров