18:52 07 марта 2018 3

Скандал с домогательствами закрутился вокруг Слуцкого Фото: lslutsky.ru

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева высказалась по поводу депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки парламентского пула обвинили в домогательствах. Она раскритиковала внешний вид и качество работы сотрудниц СМИ.

Депутат Госдумы от КПРФ в интервью «Эху Москвы» рассказала, что знает Слуцкого много лет и считает его воспитанным мужчиной, неспособным оскорбить женщину. Плетнева обвинила в излишнем внимании мужчин самих журналисток. «Хотела бы сказать, что эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками», — отметила депутат, добавив, что корреспондентки сначала «целыми днями сидят в буфетах, а потом пишут ерунду».

Также председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей поддержала слова Вячеслава Володина. Ранее спикер Госдумы предложил журналисткам сменить работу, если они опасаются домогательств, писала «Национальная служба новостей».

Ранее сразу несколько журналисток парламентского пула обвинили Слуцкого в харассменте. Признания сделали продюсер «Дождя» Дарья Жук, корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова и заместитель главного редактора международного русскоязычного телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе. Как писал «Ридус», последняя из них стала первой, кто открыто выступил с обвинениями. Сам депутат от ЛДПР подобные заявления назвал «заказухой», передавал портал VSE42.Ru.