В Киеве из гранатомёта расстреляли ресторан

В ночь на 8 марта в Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета ресторан «Лео». Инцидент произошел в центре Киева, возле метро «Лесная», на Владимирской улице.
После выстрела в здании начался пожар, были срочно вызваны несколько подразделений ГСЧС, сообщает Nation News. В результате пожара выгорело около 50 квадратных метров помещения. «Через некоторое время в нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли отстрелянную пусковую трубу», — цитирует сообщения местных СМИ «Русская планета».
По данным полиции, пострадавших при происшествии нет. «Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана», — заявляет пресс-служба ведомства. В результате происшествия заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».