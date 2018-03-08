Депутат Слуцкий попросил прощения у женщин

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий опубликовал на своей странице в Facebook поздравление с 8 Марта и попросил прощения у женщин. Депутат, которого открыто обвиняют в сексуальных домогательствах сразу несколько журналисток, извинился за «любые переживания», которые мог доставить дамам.
«Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети. Пользователи Facebook по-разному оценили поздравление депутата. Некоторые женщины поблагодарили Слуцкого, а многие осудили поведение парламентария и посоветовали ему сдать мандат.
Напомним, что Слуцкого обвинили в домогательствах Фарида Рустамова (Русская служба Би-би-си), Екатерина Котрикадзе (RTVI) и Дарья Жук («Дождь»). Причем Фарида Рустамова грозит опубликовать аудиозапись разговора с депутатом и заявляет о том, что чиновник приставал к ней в своем кабинете. Обвинения Слуцкий отрицает и называет их «заказухой». Некоторые коллеги поддержали Слуцкого. Спикер Вячеслав Володин, например, посоветовал журналисткам сменить сферу деятельности, если они боятся работать в Госдуме.
В своем праздничном сообщении депутат также пожелал россиянкам удачи и любви. «От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья! Удачи и любви вам и вашим близким!», — сказано в записи в социальной сети.