{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 марта 2018
11 марта 2018
01:37  12 марта 2018 0

В Прикамье уже неделю ищут пропавшего водителя-свердловчанина

Брошенный фургон Ильи был найден 3 марта между Чернушкой и КуедойФото: Илья Лосимович, «ВКонтакте»

Дальнобойщик из Свердловской области Илья Лосимович, пропавший в Пермском крае еще 3 марта, до сих пор не найден. В настоящее время поиски 30-летнего водителя ведут как правоохранительные органы, так и волонтеры. На связь с родственниками молодой человек не выходил.

«Совместно с коллегами из екатеринбургского поискового отряда „Прорыв“ мы приняли решение о расклейке ориентировок на него, — рассказала порталу 59.ру координатор поискового отряда „Поиск пропавших детей — Пермь и Пермский край“ Светлана Неволина. — Чтобы информацию о пропавшем увидели как можно больше человек, мы просим подключиться к работе жителей края, особенно южных территорий. Помочь просто: нужно всего лишь распечатать ориентировки и расклеить их в людных местах. Поиски на местности мы пока не начинаем — надеемся, что Илья жив, и ориентировки помогут его обнаружить».

Волонтеры уже расклеивают в Прикамье ориентировки на пропавшего свердловчанина
Фото: ПСО «Прорыв»

По имеющейся в настоящее время информации, Илья Лосимович с грузом выехал из Екатеринбурга в Пермский край утром 2 марта. Он должен был развезти товар по сельским магазинам. Уже на следующий день мужчина перестал выходить на связь. Телефон оказался недоступен. Позже на трассе между Чернушкой и Куедой был обнаружен брошенный фургон Mitsubishi Canter, однако, по сообщениями местных СМИ, неразвезенный товар был на месте. Несмотря на то, что в Куеде у Лосимовича есть знакомые, там также никто не знает о том, что могло произойти и где Илья сейчас. Иашина была отбуксирована на штрафстоянку.

Приметы пропавшего: рост около 175 сантиметров, телосложение спортивное, волосы темные, татуировка на плече. Был одет в белую теплую кофту, темно-синий зимний пуховик, чёрную шапку, джинсы, на ногах кеды.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров