В Прикамье уже неделю ищут пропавшего водителя-свердловчанина

01:37 12 марта 2018 0

Брошенный фургон Ильи был найден 3 марта между Чернушкой и Куедой Фото: Илья Лосимович, «ВКонтакте»

Дальнобойщик из Свердловской области Илья Лосимович, пропавший в Пермском крае еще 3 марта, до сих пор не найден. В настоящее время поиски 30-летнего водителя ведут как правоохранительные органы, так и волонтеры. На связь с родственниками молодой человек не выходил.

«Совместно с коллегами из екатеринбургского поискового отряда „Прорыв“ мы приняли решение о расклейке ориентировок на него, — рассказала порталу 59.ру координатор поискового отряда „Поиск пропавших детей — Пермь и Пермский край“ Светлана Неволина. — Чтобы информацию о пропавшем увидели как можно больше человек, мы просим подключиться к работе жителей края, особенно южных территорий. Помочь просто: нужно всего лишь распечатать ориентировки и расклеить их в людных местах. Поиски на местности мы пока не начинаем — надеемся, что Илья жив, и ориентировки помогут его обнаружить».

Волонтеры уже расклеивают в Прикамье ориентировки на пропавшего свердловчанина Фото: ПСО «Прорыв»

По имеющейся в настоящее время информации, Илья Лосимович с грузом выехал из Екатеринбурга в Пермский край утром 2 марта. Он должен был развезти товар по сельским магазинам. Уже на следующий день мужчина перестал выходить на связь. Телефон оказался недоступен. Позже на трассе между Чернушкой и Куедой был обнаружен брошенный фургон Mitsubishi Canter, однако, по сообщениями местных СМИ, неразвезенный товар был на месте. Несмотря на то, что в Куеде у Лосимовича есть знакомые, там также никто не знает о том, что могло произойти и где Илья сейчас. Иашина была отбуксирована на штрафстоянку.

Приметы пропавшего: рост около 175 сантиметров, телосложение спортивное, волосы темные, татуировка на плече. Был одет в белую теплую кофту, темно-синий зимний пуховик, чёрную шапку, джинсы, на ногах кеды.