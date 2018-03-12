Ходорковский сходил на избирательный участок и проголосовал досрочно

Олигарх и основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский в минувшее воскресенье, 11 марта, досрочно принял участие в выборах президента РФ. Бизнесмен проголосовал на участке в Ганновере, Германия. По словам Ходорковского, для того, чтобы воспользоваться своим правом голоса, он преодолел почти 700 км.
Как передает «Коммерсант», в настоящее время бизнесмен, постоянно проживающий в Лондоне, находится в в Германии в командировке, поэтому «воспользовался моментом, чтобы досрочно проголосовать в Ганновере, где сегодня выездное досрочное голосование». Правом на досрочное голосование, которое по закону может начаться не ранее, чем за 15 дней до основной даты выборов, в минувшие выходные воспользовались граждане РФ во многих точках планеты.
Отметим, ранее Ходорковский выступал с открытым обращением о недопуске до выборов действующего президента РФ Владимира Путина. В Центризбиркоме РФ данную позицию назвали бессмысленным давлением. Между тем, Ходорковский в свое время отказался финансировать избирательную кампанию Ксении Собчак, объяснив свое решение тем, что голосование 18 марта станет «выбором без выбора».
Напомним, выборы состоятся уже в воскресенье, 18 марта: за пост главы государства ведут борьбу восемь претендентов. Среди них действующий президент России Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (партия «Гражданская инициатива»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Павел Грудинин (КПРФ), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).