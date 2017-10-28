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Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
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28 октября 2017
Главные новости Москвы
20:50  28 октября 2017 0

Ходорковский не даст на кампанию Собчак ни копейки

Михаил Ходорковский. Киев, ходорковский михаил
Олигарх не будет финансировать телеведущуюФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, ныне пребывающий за пределами России, не намерен финансировать избирательную кампанию телеведущей Ксении Собчак.

На личной странице в Facebook Ходорковский объяснил свое решение тем, что грядущее голосование за нового президента страны станет «выбором без выбора».

При этом олигарх не считает Собчак, имеющую президентские амбиции, «креатурой Кремля». По мнению Ходорковского, телеведущая сегодня играет в ту политическую игру, которую ей позволяют. В этом смысле она не отличается от других российских политиков, резюмировал бывший нефтяник.

Ранее Собчак, выступая в Екатеринбурге, заявила, что собранных ею денег достаточно для ведения большой кампании.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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