В ЦИК ответили на призыв Ходорковского не допустить Путина до выборов

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова считает открытое обращение олигарха Михаила Ходорковского не допустить до выборов Владимира Путина прямым давлением на членов ЦИК. По ее словам, своим призывом Ходорковский нарушил Конституцию РФ.
Как пишет газета «Ведомости», Элла Памфилова заявила, что всевозможные формы публичного давления на членов ЦИК бессмысленны. «Я не боюсь нести ответственность за свои решения ни перед судом истории, ни перед кем бы то ни было, поскольку опираюсь на Конституцию, закон, свои жизненные принципы и убеждения», — подчеркнула глава Центризбиркома в официальном ответе на запрос газеты.
Экс-глава «ЮКОСа» ранее направил членам ЦИК открытое обращение, в котором призвал отказать Владимиру Путину в регистрации кандидатом в президенты. В письме он отметил, что Путин находится у власти уже 17 лет, и следующий президентский срок станет для него уже пятым по счету.
По словам Ходорковского, с 2008 по 2012 год Медведев подменял Путина лишь формально на посту президента, так и не став «полноценным и самостоятельным руководителем страны». В письме он подчеркивал, что ответственность за регистрацию действующего главы государства будет лежать на Памфиловой «перед судом истории».
Экс-глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский ранее заявил, что не собирается финансировать избирательную кампанию телеведущей Ксении Собчак. Он объяснял свое решение тем, что голосование за нового президента страны станет «выбором без выбора».