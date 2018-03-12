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12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
08:03  12 марта 2018 14

В России произошел всплеск смертей от неизвестных болезней

Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, медик, хирургия, операционист, врач, хирургические инструменты
Медики и эксперты пытаются решить новую загадкуФото: Илья Московец © URA.RU

С 2012 года граждане России все чаще умирают от редких болезней и по неустановленным причинам. Эти выводы аналитиков РАНХиГС подтверждаются данными Росстата.

Таковы неожиданные итоги майских указов Владимира Путина, который поручил к 2018 году резко уменьшить потери от сердечнососудистых заболеваний, рака, туберкулеза, ДТП, а также уровень младенческой смертности. Система здравоохранения, сосредоточившись на этих задачах, достигла вполне ощутимых успехов. Но на этом фоне фиксируется необычный рост смертности от редких заболеваний, констатируют «Ведомости».

К примеру, в 2011—2016 годах коэффициент смертности от сердечнососудистых заболеваний снизился по всей стране, а сильнее всего — в Мордовии, Ингушетии, Амурской, Тамбовской, Воронежской и Нижегородской областях и в Марий Эл. При этом в тех же субъектах РФ в 1,7 раза выросла смертность от редко встречающихся болезней нервной, эндокринной и мочеполовой систем, а также психических расстройств, констатировали в управлении статистики населения и здравоохранения Росстата.

Сейчас эксперты пытаются понять, в чем причина происходящего. Возможно, медики, желая «уложиться» в определенные указами нормы, могут «записывать» часть умерших в число жертв иных болезней. Либо, наоброт, система регистрации стала более четко разделять причины, по которым умирают россияне. В послании Федеральному Собранию российский лидер высоко оценил итоги исполнения поставленных в 2012 году задач в сфере здравоохранения, напоминает «Федеральное агентство новостей». Тем временем, в правительстве РФ начали проработку новой серии «майских указов», направленных на повышение качества жизни и улучшение социально-экономической ситуации в стране, сообщила «Национальная служба новостей».

Владимир Васин
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