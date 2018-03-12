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12 марта 2018
Главные новости Москвы
14:53  12 марта 2018 1

Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
Ограничительные меры действуют в отношении 38 российских компаний и 150 гражданФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Европейский союз продлил до 15 сентября санкции в отношении 38 компаний и 150 граждан из России. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.

Ограничительные меры продлены на полгода, пишет канал 360. В заявлении на сайте ЕС указано, что в список санкций включены замораживание активов и ограничения на поездки. Также там написано, что «оценка ситуации не оправдала изменения режима санкций».

Ранее «URA.RU» писало, что в Германии подсчитали ущерб России и ЕС от санкций. РФ c 2015 года потеряла около 70 миллиардов долларов из-за санкций Евросоюза и США. По словам главы организации Вольфаганга Бюхеле, общий ущерб ЕС и России от санкционной политики за последние годы превысил 100 миллиардов евро. Он считает, что дальнейшая эскалация конфликта создаст для европейской экономики «непредсказуемые риски».

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
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