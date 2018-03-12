Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода

Европейский союз продлил до 15 сентября санкции в отношении 38 компаний и 150 граждан из России. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.
Ограничительные меры продлены на полгода, пишет канал 360. В заявлении на сайте ЕС указано, что в список санкций включены замораживание активов и ограничения на поездки. Также там написано, что «оценка ситуации не оправдала изменения режима санкций».
Ранее «URA.RU» писало, что в Германии подсчитали ущерб России и ЕС от санкций. РФ c 2015 года потеряла около 70 миллиардов долларов из-за санкций Евросоюза и США. По словам главы организации Вольфаганга Бюхеле, общий ущерб ЕС и России от санкционной политики за последние годы превысил 100 миллиардов евро. Он считает, что дальнейшая эскалация конфликта создаст для европейской экономики «непредсказуемые риски».