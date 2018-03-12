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Главные новости Тюменской области
17:03  12 марта 2018 0

«Или крестик снимите, или трусы наденьте». Скандальная табличка исчезла со стены здания в Тюмени

Табличку снять оказалось проще, чем сделать пандусФото: Александр Шемякин

В Тюмени сняли табличку «Доступная среда» со здания паспортно-визовой службы на улице Семакова, 25, где так и не появился пандус. О странном несоответствии ранее на заседании комиссий городской думы заявлял председатель ТРОО «Народный контроль» Александр Шемякин.

Впервые о казусе со зданием на Семакова, 25 общественник сообщил на заседании комиссии гордумы Тюмени по экономической политике еще в октябре 2017 года. В здании находится отдел городской полиции по вопросам миграции, а рядом с крыльцом висит табличка «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) с информацией о федеральном проекте «Доступная среда», однако никакого пандуса нет. Шемякин предложил или снять со стены табличку, или устроить пандус. Однако несколько месяцев ситуация не разрешалась — в феврале на заседании бюджетной комиссии гордумы Шемякин напомнил ее участникам о странном казусе.

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Табличка со здания бесследно исчезла Фото: Александр Шемякин

«В качестве иллюстрации своих слов привел старый анекдот, — рассказал общественник корреспонденту „URA.RU“. — В бане: Рабинович, вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Вот и в этой ситуации надо поступить так же — или табличку скрутить, или пандус сделать». Сегодня общественники проверили здание на Семакова — оказалось, что ситуация наконец разрешилась. Табличка со стены исчезла.

Как пояснил корреспонденту «URA.RU» глава тюменских «молодогвардейцев» Роман Рзаев, вопрос с обустройством пандуса или кнопки для вызова персонала местное отделение МГЕР взяло под контроль. «В ближайшие месяца два там все должно появиться, — сообщил он. — А что касается таблички, там будут делать какие-то ремонтные работы по фасаду и нам позвонили и попросили ее убрать на время. Или они могут сами убрать. Мы согласились, чтоб они сняли табличку, а мы ее повесим потом снова». Собеседник агентства рассказал, что не помнит точное название учреждения, из которого поступил звонок.

Надежда Карташова
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