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12 марта 2018
17:27  12 марта 2018 0

Более 90% россиян знают, когда состоятся выборы президента. «Информированность — на максимальном уровне»

Досрочное голосование на выборах президента РФ в деревне Кенчурка, Свердловская область, выборы президента, 2018марта, выборы2018
75% опрошенных россиян высказывают интерес к выборамФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Россияне демонстрируют высокую информированность о дате проведения выборов президента, которые состоятся 18 марта, а также значительный интерес к этому событию. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные на официальном сайте организации.

Информированность граждан о выборах держится на максимальном уровне — 92% респондентов знают, когда состоится голосование. При этом 75% опрошенных высказывают интерес к выборам. Индекс информированности об этом событии оценивается в 93 пункта, сообщил в ходе пресс-конференции в понедельник, 12 марта, глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Эта информированность достигла максимума, поэтому можно сказать, что ЦИК и кандидаты поработали на „пять“», — приводит слова Федорова ТАСС. Индекс информированности показывает осведомленность россиян и строится на основе вопроса: «Знаете ли вы, когда состоятся следующие выборы президента РФ? Если знаете, пожалуйста, назовите месяц, год». Индекс может колебаться в пределах от 0 до 100 пунктов и рассчитывается как сумма положительных ответов, отмечается в сообщении ВЦИОМ.

Данные опроса также показали, что более трети россиян уверены в проведении выборов без нарушений (36%), еще 42% опрошенных не исключает наличия незначительных нарушений. Только 15% респондентов говорят о вероятности серьезного искажения результатов голосования. «Выборы будут отражать интересы большинства граждан: всего общества в целом (16%) или большей его части (65%)», — отмечают социологи ВЦИОМ.

Приведенные данные были получены в ходе опросов, которые проходили 5-7 и 9 марта. Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в 2017—2018 годах, в опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Методом опроса является телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров, объем выборки — по 600 респондентов каждый день в 2017 году и по 1000 человек каждый день в 2018 году. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью не превышает 2,5% (для выборки объемом 1800 человек) и 1,8% (для выборки объемом 3000 человек).

Респонденты отвечали на вопросы: «Примете ли Вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года или нет?», «Знаете ли Вы, когда состоятся следующие выборы президента РФ? Если знаете, пожалуйста, назовите месяц, год», «Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ», «Примете ли Вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года или нет?».

Выборы президента России состоятся 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов: Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Павел Грудинин (КПРФ), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Дарья Корчак
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