The Economist: без дополнительных вливаний деньги у Киева закончатся в феврале
Украина врядли сможет найти дополнительное финансирование
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украина столкнется с критической нехваткой средств уже в конце февраля 2025 года, если не получит дополнительного финансирования. Финансовый кризис на фоне прекращения американской помощи президентом Дональдом Трампом и угасающих надежд на прекращение огня практически неизбежен, сообщил британский журнал The Economist.
В затяжных конфликтах способность и воля мобилизовать ресурсы и найти новые способы получения денег имеют решающее значение для определения победителя: иногда они становятся решающим фактором. Эта истина вот-вот станет слишком очевидной для Европы, собенно теперь, когда президент Дональд Трамп прекратил финансовую поддержку Украины со стороны Америки, надежды на прекращение огня угасают, сообщил британский журнал The Economist.
Ранее сообщалось, что Украине понадобится около 389 млрд долларов на финансирование, если она продолжит конфликт с Россией. В случае, если финансовое бремя ляжет на европейские государства, Евросоюзу придется выделить 328 млрд долларов, а Великобритании — 61 млрд долларов.
