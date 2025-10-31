The Economist: без дополнительных вливаний деньги у Киева закончатся в феврале

Украина врядли сможет найти дополнительное финансирование Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина столкнется с критической нехваткой средств уже в конце февраля 2025 года, если не получит дополнительного финансирования. Финансовый кризис на фоне прекращения американской помощи президентом Дональдом Трампом и угасающих надежд на прекращение огня практически неизбежен, сообщил британский журнал The Economist.

В затяжных конфликтах способность и воля мобилизовать ресурсы и найти новые способы получения денег имеют решающее значение для определения победителя: иногда они становятся решающим фактором. Эта истина вот-вот станет слишком очевидной для Европы, собенно теперь, когда президент Дональд Трамп прекратил финансовую поддержку Украины со стороны Америки, надежды на прекращение огня угасают, сообщил британский журнал The Economist.