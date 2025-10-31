В Молдавии гниют фрукты и вырубают сады из-за потери рынка России

Молдавии некуда поставить фрукты Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Молдавии массово гниют фрукты и уничтожаются плодовые сады на фоне потери российского рынка сбыта, заявил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов в эфире телеканала «Первый Приднестровский». По его словам, ранее Россия поглощала до ста процентов молдавской сельхозпродукции, однако сейчас эти рынки закрыты для республики.

«Рынки сбыта в России захлопнулись, а они ранее поглощали до ста процентов продукции сельского хозяйства. Конечно, остается вопрос: куда сбывать? Европа делает по-другому, она дает маленькие квоты, исходя из этого многие продукты гниют. Либо просто-напросто идет „вырубание“ деревьев, которые дают плоды. Или сокращаются посевные площади, если речь идет о зерновых», — пояснил депутат. Он подчеркнул, что европейские квоты оказались недостаточными для компенсации потерянного российского направления экспорта.

Сафонов отметил отсутствие в Молдавии организаций, защищающих интересы фермеров и производителей в сельском хозяйстве, что усугубляет положение отрасли. Депутат раскритиковал руководство республики за проевропейский курс.

