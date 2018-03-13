Автор скандальных роликов про выборы признался «URA.RU», зачем на самом деле их снял

13:56 13 марта 2018 2

Автор скандального ролика про выборы выпустил еще два новых видео YouTube/ РОСВИДЕО

В последнюю неделю перед выборами агитролики про выборы становятся все более популярными на YouTube. Авторы социального ролика «Девушка круто обломала парня. 18+» (набрал более 3 млн просмотров за несколько дней) продолжают выпускать видео с призывами идти голосовать. В Сети появились новые серии: «Кто-то выбрал за тебя. Анжела 18+» и «Кто-то выбрал за тебя. Эдик 18+».

Как рассказал «URA.RU» автор роликов Никита Трунов, его продакшн решил таким образом «хайпануть» [получить популярность — прим. «URA.RU»] на теме выборов. «Идея создания этих роликов к нам пришла за обедом. Решили, что выборы — это интересная тема, сейчас в Интернете очень много таких роликов, поэтому решили примазаться. Чтобы как-то привлечь внимание к себе, чтобы люди узнали о том, что мы умеем снимать хорошие видео и писать хорошие сценарии», — объяснил Трунов «URA.RU». По его словам, видео рассчитано на тех, кто 18 марта пойдет на избирательные участки впервые.

Он отметил, что после публикации видео компания, которую он представляет, получает большое число звонков и писем. «Одни звонят и пишут: мол, классные ролики. Есть и гневные комментарии: нас обвиняют в пропаганде, называют ватниками. Но пока нам никто из известных людей не звонил со словами: ребята, вот вам чемодан денег, снимите для меня что-нибудь», — описал реакцию на свое творчество Трунов. Он еще раз подчеркнул, что ролики не агитируют ни за одного из кандидатов, а просто привлекают внимание к выборному процессу в нашей стране.

Президентские выборы пройдут 18 марта. В них участвуют восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).