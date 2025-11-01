Росавиация ограничила полеты в аэропорту Пензы
02 ноября 2025 в 01:55
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Пензенский аэропорт ввел временные ограничения на выполнение полетов. Меры введены для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал