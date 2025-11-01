Снег накрыл трассу М-5 в Челябинской области

Об осадках сообщили выехавшие на трассу водители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На федеральной трассе М-5 «Урал» горнозаводской части Челябинской области пошел снег. Об этом рассказали подписчики тематического telegram-сообщества.

«В сторону Челябинска перед Симом — туман наверху, будьте внимательны и аккуратны. Идет снежок мелкий в Кропачево», — сообщил один из подписчиков telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

Другой пользователь написал о том, что снег идет в районе Сима. К сообщению он прикрепил видео, на котором запечатлен снегопад.

По данным сервиса meteoservice.ru, зимние осадки наблюдаются на территории от города Аша до Сатки. Объем — 0,25-0,5 мм.