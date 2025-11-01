Логотип РИА URA.RU
Снег накрыл трассу М-5 в Челябинской области

02 ноября 2025 в 02:05
Об осадках сообщили выехавшие на трассу водители

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На федеральной трассе М-5 «Урал» горнозаводской части Челябинской области пошел снег. Об этом рассказали подписчики тематического telegram-сообщества. 

«В сторону Челябинска перед Симом — туман наверху, будьте внимательны и аккуратны. Идет снежок мелкий в Кропачево», — сообщил один из подписчиков telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

Другой пользователь написал о том, что снег идет в районе Сима. К сообщению он прикрепил видео, на котором запечатлен снегопад.

По данным сервиса meteoservice.ru, зимние осадки наблюдаются на территории от города Аша до Сатки. Объем — 0,25-0,5 мм.

Ранее синоптики предупреждали о том, что снег с дождем и морось придут в Златоуст, Верхний Уфалей, Аша, Сатка и другие населенные пункты региона в начале ноября. А с 4 ноября атлантический циклон принесет более обильные осадки.

