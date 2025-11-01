На школьниц, избивших свердловчанина ради видео, возбудили уголовное дело
Максимальное наказание по 213 УК РФ - пять лет тюрьмы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении двух школьниц, которые ради видео избили пенсионера в Каменске-Уральском. В действиях девушек усмотрели признаки 213 статьи УК РФ — хулиганство.
«В средствах массовой информации получила распространение видеозапись, на которой в городе Каменске-Уральском две несовершеннолетние девушки напали на пожилого мужчину и нанесли ему удары ногами. Свои действия нападавшие фиксировали на видео», — заявили в telegram-канале СК России.
Инцидент произошел 30 октября. Школьницы напали на пенсионера, чтобы снять видео для соцсетей. Девочки подошли к мужчине сзади, начали пинать его по ногам и повалили на землю. С ними провели профилактическую беседу, после которой школьницы извинились перед пострадавшим.
