На школьниц, избивших свердловчанина ради видео, возбудили уголовное дело

Максимальное наказание по 213 УК РФ - пять лет тюрьмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении двух школьниц, которые ради видео избили пенсионера в Каменске-Уральском. В действиях девушек усмотрели признаки 213 статьи УК РФ — хулиганство.

«В средствах массовой информации получила распространение видеозапись, на которой в городе Каменске-Уральском две несовершеннолетние девушки напали на пожилого мужчину и нанесли ему удары ногами. Свои действия нападавшие фиксировали на видео», — заявили в telegram-канале СК России.