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13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Свердловской области
16:28  13 марта 2018 0

Троллейбусы смогут ездить без проводов благодаря разработке уральского предприятия Росатома

Оттепель в Екатеринбурге, троллейбус, обочина, улица малышева
Систему накопления электроэнергии для транспорта разрабатывают на УралеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разработка предприятия топливного дивизиона (АО «ТВЭЛ) Госкорпорации Росатом в городе Новоуральск Свердловской области позволит передвигаться троллейбусам без контактной сети. Для этого будет создана система накопления электроэнергии для транспорта.

Систему накопления на основе литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) для городского электротранспорта разработают в росатомовском Научно-производственном объединении «Центротех». Проект «Накопители энергии» является одним из ключевых направлений развития новых бизнесов в АО «ТВЭЛ». Кроме создания систем для троллейбусов, будут реализованы проекты для специального электротранспорта и электромобилей, а также заводского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского электрохимического комбината (УЭХК).

Базовым предприятием по этому направлению будет НПО «Центротех», которое будет отвечать за конструкторские, технологические и производственные компетенции в области аддитивных технологий, развитие производства накопителей энергии и оказание нефтегазосервисных услуг. НПО «Центротех» планирует к 2022 году увеличить выручку по неядерным бизнесам с 284 млн рублей (по состоянию на 2017 год), до 3,8 млрд рублей.

Ольга Кулакова
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