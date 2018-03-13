Троллейбусы смогут ездить без проводов благодаря разработке уральского предприятия Росатома

16:28 13 марта 2018 0

Систему накопления электроэнергии для транспорта разрабатывают на Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разработка предприятия топливного дивизиона (АО «ТВЭЛ) Госкорпорации Росатом в городе Новоуральск Свердловской области позволит передвигаться троллейбусам без контактной сети. Для этого будет создана система накопления электроэнергии для транспорта.

Систему накопления на основе литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) для городского электротранспорта разработают в росатомовском Научно-производственном объединении «Центротех». Проект «Накопители энергии» является одним из ключевых направлений развития новых бизнесов в АО «ТВЭЛ». Кроме создания систем для троллейбусов, будут реализованы проекты для специального электротранспорта и электромобилей, а также заводского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского электрохимического комбината (УЭХК).

Базовым предприятием по этому направлению будет НПО «Центротех», которое будет отвечать за конструкторские, технологические и производственные компетенции в области аддитивных технологий, развитие производства накопителей энергии и оказание нефтегазосервисных услуг. НПО «Центротех» планирует к 2022 году увеличить выручку по неядерным бизнесам с 284 млн рублей (по состоянию на 2017 год), до 3,8 млрд рублей.