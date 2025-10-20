Логотип РИА URA.RU
В центре Екатеринбурга начали сносить психиатрическую больницу

20 октября 2025 в 15:14
Место освобождают под новую парковку

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге 20 октября на улице Народной Воли, 63 спецтехника приступила к сносу психоневрологического диспансера, на месте которого появится парковка для «УГМК-Арены». Об этом URA.RU рассказал читатель.

«С самого утра на месте заброшенного здания работает техника. Работы огородили забором», — сказал собеседник.

Новая парковка будет вмещать до 189 автомобилей. Вместе с ней построят еще две — между цирком и парком «Россия — Моя история» (на 312 мест) и рядом с БЦ Sammit (800 мест). Помимо этого, непосредственно на территории ледовой арены планируется оборудовать 256 парковочных мест.

