В центре Екатеринбурга начали сносить психиатрическую больницу

В Екатеринбурге 20 октября на улице Народной Воли, 63 спецтехника приступила к сносу психоневрологического диспансера, на месте которого появится парковка для «УГМК-Арены». Об этом URA.RU рассказал читатель.

Новая парковка будет вмещать до 189 автомобилей. Вместе с ней построят еще две — между цирком и парком «Россия — Моя история» (на 312 мест) и рядом с БЦ Sammit (800 мест). Помимо этого, непосредственно на территории ледовой арены планируется оборудовать 256 парковочных мест.