На ремонт памятника конструктивизма в центре Екатеринбурга выделили 3,3 млн рублей

В одном из дома на Ленина, 52 располагалась раньше больница Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти Екатеринбурга выделили 3,3 миллиона рублей на дополнительные работы по реставрации объекта культурного наследия федерального значения, расположенного на проспекте Ленина, 52, литер Е, около кластера «Л52». Сейчас идет поиск подрядчика. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Ответственными за работы выступает МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту». За 3,3 миллиона рублей подрядчик должен отреставрировать двери и лестницы объекта культурного наследия, обновить систему охранно-пожарной сигнализации. Завершить работы нужно до 26 мая 2026 года.

Реставрацией оперного театра занимался «Юнивест-строй» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ранее, в июне 2025 года, мэрия объявила тендер на поиск подрядчика по ремонту комплекса зданий с элементами конструктивизма (бывшей больницы и детского сада) на Ленина, 52, литер Е. Планировалось восстановить исторический внешний вид объекта, заменить ковровые покрытия, убрать деревянные лестницы на третьем этаже, расширить проемы, обновить электрооборудование, вентиляционное, систему водоснабжения, охранно-пожарную сигнализацию, заменить телефонные и интернет сети. На это было выделено более 19 миллионов рублей. Однако подрядчик не был найден.

Новый тендер был объявлен в июле. Выполнить все работы компания должна до 25 декабря 2025 года. Подрядчиком выступил ООО «Юнивест-строй». Эта компания ранее занималась реконструкцией Оперного театра, Театра кукол. А весной подготовила проект реконструкции старейшего в Екатеринбурге кинотеатра «Колизей». Однако работы власти города отложили на 2026 год.