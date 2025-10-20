Население Верхотурья получит полный доступ к медкадрам, поскольку город будет полностью укомплектован специалистами (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Верхотурье (Свердловская область) завершается реализация значимого кадрового проекта, направленного на повышение доступности медицинской помощи в сельской местности. Уже в 2026 году все фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), подведомственные Верхотурской центральной районной больнице, будут полностью укомплектованы медицинским персоналом. На каждом участке появится свой постоянный фельдшер, к которому жители смогут обращаться практически ежедневно. Подробности — в материале URA.RU.

До настоящего времени ситуация с медицинским обслуживанием в Верхотурском районе оставалась крайне сложной. Решить эту проблему удалось благодаря совместной работе районной больницы и благотворительного фонда. Как рассказал исполняющий обязанности главного врача Верхотурской ЦРБ Александр Чебыкин, на одного фельдшера приходилось сразу три ФАПа, расположенных в разных населенных пунктах. «Вместе с Фондом святой Екатерины мы нашли решение, и наша потребность в обслуживании фельдшерами населенных пунктов в пределах 100 километров будет закрыта на 100%», — отметил он.

В 2022 году стартовал проект по подготовке среднего медицинского персонала для сельских территорий. Шесть сотрудников Верхотурской ЦРБ были направлены на обучение в Серовский филиал областного медицинского колледжа. В течение трех лет они получали необходимые знания и навыки, чтобы работать в условиях сельской медицины.

Продолжение после рекламы

В настоящее время будущие фельдшеры проходят преддипломную практику: выезжают на ФАПы, принимают пациентов, знакомятся с особенностями работы в малых населенных пунктах. После завершения практики их ждет государственная итоговая аттестация, получение дипломов и профессиональная аккредитация. Уже в следующем году район полностью закроет потребность в среднем медицинском персонале.

Укомплектование ФАПов квалифицированными фельдшерами — важный шаг к развитию системы здравоохранения в сельской местности. Это позволит не только повысить уровень медицинской помощи, но и сделать ее более оперативной и доступной для всех жителей Верхотурского района.

Стоит отметить, что Фонд святой Екатерины не впервые оказывает поддержку Верхотурской ЦРБ. С начала пандемии COVID-19 фонд регулярно предоставлял больнице средства индивидуальной защиты для врачей, дезинфицирующие растворы, а также современное медицинское оборудование. Так, в распоряжение больницы поступил новый аппарат ультразвуковой диагностики, что позволило повысить качество обследований и своевременно выявлять заболевания.

(Верхотурье имеет неофициальный статус духовной столицы Урала — прим. ред.).





















1/6 Фото: Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины



