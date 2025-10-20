Инспекторы ДПС организовали проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На дороге между Артемовском и поселком Зайково (Свердловская область) вечером 19 октября пьяный водитель Ford Mondeo на высокой скорости слетел в кювет. В результате аварии погибла 50-летняя пассажирка, еще двое пострадали, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Водитель, двигаясь в сторону Артемовского, при совершении маневра обгон не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части», — пояснили в ГАИ. Одна из пассажирок скончалась на месте, до приезда медиков.

Самого 48-летнего автомобилиста и еще двух пассажиров 36 и 37 лет доставили в больницу, откуда отпустили домой. Проверка инспекторов показала, что водитель был пьян, на него завели административные протоколы. Расследование по факту аварии продолжается.

