Свердловчанам раскрыли, ждать ли компенсации расходов на интернет во время ограничений
Интернет ограничивают в целях безопасности
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Свердловской области не все операторы готовы компенсировать расходы клиентам в периоды ограничения интернета из-за усиленных мер безопасности. Компании рассказали URA.RU с чем связана такая позиция.
«Решение об ограничении мобильного интернета принимается с целью защиты жизни и здоровья граждан, сохранности частных и государственных объектов. Эти ограничения носят кратковременный характер. В это время абоненты не расходуют оплаченный интернет-трафик, который при своевременном списании абонентской платы переносится на следующий месяц. Клиенты не несут дополнительных расходов, поэтому мы не рассматриваем вопрос о компенсации», — прокомментировали в пресс-службе «Мотив».
По оценкам оператора, 90% абонентов компании обслуживаются на тарифном плане «Свой тариф». Он позволяет в любой момент увеличить или уменьшить размеры оплачиваемых пакетов гигабайт, минут или смс.
«Возможные временные ограничения в работе мобильного интернета происходят по независящим от нас обстоятельствам. Вопрос компенсаций рассматривается в индивидуальном порядке по обращению конкретного клиента», — сказали в отделе по связям с общественностью компании «Т2». Что касается тарифов, то пользователям предлагают подключить обновленный тарифный план «Хватит!», где действует безлимит на все услуги.
Операторы также напомнили свердловчанам, что во время ограничений мобильного интернета голосовая связь и смс работают в обычном режиме. Корреспондент URA.RU также спросил у операторов «МТС» и «Мегафон» о возможной компенсации стоимости услуг интернета. Ответ ожидается.
