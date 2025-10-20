Свердловчанам раскрыли, ждать ли компенсации расходов на интернет во время ограничений

Интернет ограничивают в целях безопасности Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Свердловской области не все операторы готовы компенсировать расходы клиентам в периоды ограничения интернета из-за усиленных мер безопасности. Компании рассказали URA.RU с чем связана такая позиция.

«Решение об ограничении мобильного интернета принимается с целью защиты жизни и здоровья граждан, сохранности частных и государственных объектов. Эти ограничения носят кратковременный характер. В это время абоненты не расходуют оплаченный интернет-трафик, который при своевременном списании абонентской платы переносится на следующий месяц. Клиенты не несут дополнительных расходов, поэтому мы не рассматриваем вопрос о компенсации», — прокомментировали в пресс-службе «Мотив».

По оценкам оператора, 90% абонентов компании обслуживаются на тарифном плане «Свой тариф». Он позволяет в любой момент увеличить или уменьшить размеры оплачиваемых пакетов гигабайт, минут или смс.

«Возможные временные ограничения в работе мобильного интернета происходят по независящим от нас обстоятельствам. Вопрос компенсаций рассматривается в индивидуальном порядке по обращению конкретного клиента», — сказали в отделе по связям с общественностью компании «Т2». Что касается тарифов, то пользователям предлагают подключить обновленный тарифный план «Хватит!», где действует безлимит на все услуги.