В вечернее время въезд в район будет выглядеть эффектно Фото: предоставлено застройщиком

Въезд в Академический район Екатеринбурга осветит иллюминация, которая подчеркнет современный облик территории. Где именно расположится архитектурная подсветка и как она будет выглядеть, URA.RU рассказали в пресс-службе АО СЗ «РСГ-Академическое».

«Архитектурный акцент въезда в Академический формируют корпуса 3.6, 3.1, 3.21, 4.4 и 4.5. квартала „Первый Академ“. Вместе они создают единый ансамбль, эстетическую составляющую которого выгодно подчеркнет подсветка фасадов», — сообщили специалисты.

Они отметили, что Академический выделяется среди других районов продуманной системой иллюминации. Особенно это заметно зимой, когда короткий световой день компенсирует система «умного освещения». Подсветка работает в режиме «астротаймер»: включается с заходом солнца и выключается на рассвете. Система привязана к календарю, обновляется ежедневно и автоматически рассчитывает время заката и восхода. При необходимости сотрудники управляющих компаний могут сами включать и выключать освещение на разных участках.

«Мы используем акцентное и контурное освещение фасадов, создавая не просто визуально эффектную, но и комфортную и безопасную среду для жизни. Подсветка не должна ослеплять водителей и создавать лишний световой шум. При этом особое внимание уделено пластике фасадов — уникальный проект был специально разработан для каждого фасада отдельно с учетом его особенностей, чтобы подчеркнуть архитектурное разнообразие зданий, их ритм и структуру. Вечернее освещение позволяет воспринимать район не просто как жилую среду, но как целостное пространство с собственным характером, где человеку уютно и безопасно», — пояснил главный архитектор «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Александр Ананьев.

В качестве примера специалисты указали на здание районной администрации, которое было введено в эксплуатацию в августе и которое тоже оснащено архитектурной подсветкой. В вечернее время суток оно вместе с храмом святых Божиих строителей образует выразительную световую композицию, которая задает особое настроение и подчеркивает индивидуальность района.