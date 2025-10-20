В Екатеринбурге эвакуировали гимназию, к зданию съехались силовики и медики

Учеников отправили домой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге утром 20 октября эвакуировали гимназию №108 (ул. Академическая, 16), а учеников отправили домой. Причиной стала разлитая восьмиклассником жидкость, от запаха которой детям внезапно стало плохо, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Один из учеников восьмого класса разлил жидкость, которая очень сильно пахла. Было принято решение о прекращении образовательного процесса. Некоторым детям стало плохо, была вызвана скорая помощь и полиция», — пояснили в администрации.

Основную часть школьников отправили домой, первоклассников передали родителям. В гимназии остались лишь те, кто посещает продленку. Их разместили во втором корпусе учреждения.

