Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали гимназию, к зданию съехались силовики и медики

В Екатеринбурге эвакуировали и отправили домой учеников гимназии №108
20 октября 2025 в 14:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Учеников отправили домой

Учеников отправили домой

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге утром 20 октября эвакуировали гимназию №108 (ул. Академическая, 16), а учеников отправили домой. Причиной стала разлитая восьмиклассником жидкость, от запаха которой детям внезапно стало плохо, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Один из учеников восьмого класса разлил жидкость, которая очень сильно пахла. Было принято решение о прекращении образовательного процесса. Некоторым детям стало плохо, была вызвана скорая помощь и полиция», — пояснили в администрации.

Основную часть школьников отправили домой, первоклассников передали родителям. В гимназии остались лишь те, кто посещает продленку. Их разместили во втором корпусе учреждения.

Продолжение после рекламы

На данный момент выясняются обстоятельства инцидента. Обучение 21 октября запланировано в обычном режиме.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал