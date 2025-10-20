Правоохранители вычислили участников стрельбы у кафе под Екатеринбургом
ЧП произошло больше недели назад
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Березовском (Свердловская область) отправили под стражу четырех мужчин, которые, по версии следствия, причастны к стрельбе возле кафе, случившейся в ночь на 11 октября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.
Силовики задержали Латникова, Боргера, Арутюняна и Фооса. Первых трех обвиняют в покушении на убийство, а последнего — в хулиганстве. Они будут за решеткой минимум до 15 октября.
Местные жители жалуются, что возле данного заведения якобы регулярно происходят стычки и конфликты. В прошлом году там выясняли отношения около 30 человек.
